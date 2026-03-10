На Сумщині російський дрон вдарив по авто, поранений цивільний

Загалом зафіксували майже 80 обстрілів Росії по 30 населених пунктах у 15 громадах області.

У Великописарівській громаді Сумщини ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль, поранений 71-річний чоловік. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Постраждалого госпіталізували, надають необхідну допомогу.

Загалом зафіксували майже 80 обстрілів Росії по 30 населених пунктах у 15 громадах області.

Пошкодження:

Великописарівська громада – приватні будинки, легковий і вантажний автомобілі;

Шалигинська громада – знищені приватні житлові будинки;

Юнаківська громада – зруйнований приватний будинок;

Зноб-Новгородська громада – приватний будинок, об’єкти інфраструктури;

Середино-Будська, Миколаївська сільська громади – приватні житлові будинки;

Сумська, Білопільська, Тростянецька громади – об’єкти інфраструктури, нежитлові та складські приміщення;

Глухівська громада – нежитлове приміщення.

Евакуйовано 28 людей, повітряна тривога тривала 20 годин 54 хвилини.