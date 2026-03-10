На Сумщині російський дрон вдарив по авто, поранений цивільний

У Великописарівській громаді Сумщини ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль, поранений 71-річний чоловік. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Постраждалого госпіталізували, надають необхідну допомогу.
Загалом зафіксували майже 80 обстрілів Росії по 30 населених пунктах у 15 громадах області.
Пошкодження:
- Великописарівська громада – приватні будинки, легковий і вантажний автомобілі;
- Шалигинська громада – знищені приватні житлові будинки;
- Юнаківська громада – зруйнований приватний будинок;
- Зноб-Новгородська громада – приватний будинок, об’єкти інфраструктури;
- Середино-Будська, Миколаївська сільська громади – приватні житлові будинки;
- Сумська, Білопільська, Тростянецька громади – об’єкти інфраструктури, нежитлові та складські приміщення;
- Глухівська громада – нежитлове приміщення.
Евакуйовано 28 людей, повітряна тривога тривала 20 годин 54 хвилини.