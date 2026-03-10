Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині російський дрон вдарив по авто, поранений цивільний

Загалом зафіксували майже 80 обстрілів Росії по 30 населених пунктах у 15 громадах області.

На Сумщині російський дрон вдарив по авто, поранений цивільний
Фото: З відкритих джерел

У Великописарівській громаді Сумщини ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль, поранений 71-річний чоловік. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Постраждалого госпіталізували, надають необхідну допомогу.

Пошкодження:

  • Великописарівська громада – приватні будинки, легковий і вантажний автомобілі;
  • Шалигинська громада – знищені приватні житлові будинки;
  • Юнаківська громада – зруйнований приватний будинок;
  • Зноб-Новгородська громада – приватний будинок, об’єкти інфраструктури;
  • Середино-Будська, Миколаївська сільська громади – приватні житлові будинки;
  • Сумська, Білопільська, Тростянецька громади – об’єкти інфраструктури, нежитлові та складські приміщення;
  • Глухівська громада – нежитлове приміщення.

Евакуйовано 28 людей, повітряна тривога тривала 20 годин 54 хвилини.

﻿
