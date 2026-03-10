Головне за ніч та ранок вівторка, 10 березня: атаки на Дніпро та Харків, 130 боєзіткнень, 13 знищених ворожих танків

Нічна повітряна атака, 130 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Сили оборони під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили майже всю територію Дніпропетровської області, яку раніше захопив ворог. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Він додав, що загальна деокупована площа на Олександрівському напрямку (включає частини Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей) становить понад 400 квадратних кілометрів. На трохи меншій території Сили оборони провели зачистку тилової зони від інфільтрованих туди росіян.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено", – сказав Комаренко.

Генерал пояснив, що метою просування росіян у Дніпропетровській області було створення там буферної зони довкола Донецької області, яку вони хочуть окупувати повністю.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 130 боїв.

Найбільше – на Гуляйпільському (28) та Покровському (29) напрямках.

Сили оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 солдатів, 13 танків, 7 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 274 990 солдатів.

Близько опівночі 9 березня росіяни атакували Дніпро. Є поранені, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки постраждали десятеро людей, серед яких дитина. Допомога медиків знадобилась трьом чоловікам, трьом жінкам, серед постраждалих також 12-річний хлопчик.

Уночі на 10 березня Харків зазнав трьох за темну пору доби атак ударних безпілотників.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, у Холодногірському районі спершу "шахед" влучив у приватні будинки та господарські споруди. Цей удар минувся без постраждалих, але близько 4:40 окупанти атакували район ще раз.

За даними станом на ранок відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дівчинку 10 років.

Окрім того, кількість травмованих від попередньої атаки в Індустріальному районі зросла до шести.

У ніч на 10 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, а також з території Криму.

Близько 80 запущених дронів – "шахеди". Збити вдалося 122 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп назвав вчорашню телефонну розмову з Путіним “дуже хорошою”. Спілкуючись із журналістами в Білому домі, він сказав, що йшлося про Україну та Близький Схід.

Трамп укотре сказав, що між Путіним і українським президентом є “величезна ненависть”. І вони не можуть зібратися разом.

“Але, я думаю, стосовно цього розмова була хорошою. І, звичайно, ми говорили про Близький Схід, і він хоче бути корисним. Я сказав: ти міг би бути кориснішим, якби допоміг війні Росії і України закінчитися. Це було б кориснішим”, – сказав Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова продовжувати атаки стільки, скільки буде необхідно, передає The Guardian. Він також виключив можливість переговорів зі США після того, як Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершиться «дуже скоро».

За словами міністра, Іран готовий продовжувати ракетні удари, а переговори зі США більше не стоять на порядку денному.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. У відповідь на неї КВІР атакує країни Перської затоки, а також запускав ракети і дрони в бік Туреччини та Азербайджану.

Федеральний суд США визнав рішення Дональда Трампа суттєво скоротити фінансування та фактично звільнити увесь штат "Голосу Америки" неконституційним.

За повідомленням організації "Репортери без кордонів", діяльність призначеної президентом США керівниці Агентства з глобальних медіа USAGM Карі Лейк, яка за наказом глави держави скоротила 532 робочих місця у "Голосі Америки" та інших мовниках на закордонну авдиторію, містила явні ознаки порушення законодавства.

Попри спроби Трампа знищити медіа, воно фактично продовжувало працювати після того, як суд через кілька днів після указу Білого дому заблокував його дію на час розгляду справи. Проте мовлення здійснювалося в обмеженому режимі, а співробітникам нав'язували потребу висвітлювати події за участі президента, втручаючись у редакційну політику.

