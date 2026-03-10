Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Іран заперечив можливість переговорів зі США у відповідь на обіцянки Трампа швидко закінчити війну

Країна заявила про готовність продовжувати ракетні удари.

Іран заперечив можливість переговорів зі США у відповідь на обіцянки Трампа швидко закінчити війну
Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова продовжувати атаки стільки, скільки буде необхідно, передає The Guardian

Аббас Арагчі також виключив можливість переговорів зі США після того, як Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершиться «дуже скоро».

За його словами, Іран готовий продовжувати ракетні удари, а переговори зі США більше не стоять на порядку денному.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. У відповідь на неї КВІР атакує країни Перської затоки, а також запускав ракети і дрони в бік Туреччини та Азербайджану.

Учора Іран обрав нового верховного лідера – сина убитого Алі Хаменеї. За обранням послідувала нова серія ударів.

﻿
