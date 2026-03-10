У Нью-Йорку біля будинку мера намагалися здійснити теракт

Зловмисники прагнули, щоб атака була більш руйнівною, ніж під час Бостонського марафону у 2013 році.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що двоє чоловіків мали намір підірвати щонайменше два вибухових пристрої під час акції протесту, яка відбувалася біля місця проживання мера міста Зорана Мамдані.

Як пише BBC, 18-річний та 19-річний зловмисники діяли на замовлення терористів "Ісламської держави". Обидва поширювали пропаганду насильства і визнали, що хотіли здійснити ще більш смертельний напад, ніж вибухи на Бостонському марафоні у 2013 році, які забрали життя трьох людей.

На щастя, дві бомби, зібрані терористами, не спрацювали як слід, завдяки чому вдалося уникнути постраждалих і жертв. Третю вибухівку вони ховали у своїй автівці.

Зоран Мамдані висловив занепокоєння тим, що у Нью-Йорку відбуваються антиісламські протести - саме таким був захід біля його маєтку, під час якого ледь не стався теракт. Водночас він назвав план терористів "ще більшою загрозою" і закликав притягнути злочинців до якомога суворішої відповідальності.

Мамдані - перший в історії Нью-Йорка мер, який є мусульманином.