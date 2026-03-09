НАТО розпочало в Арктиці навчання “Cold Response”: відпрацюють роль цивільних у підтримці військових

Військовий альянс НАТО розпочав сьогодні в Арктиці навчання “Холодна відповідь” (Cold Response), цього разу зосередившись на ролі цивільного населення у підтримці військових, повідомляє Reuters.

Навчання, які проводять кожні два роки, мають на меті посилити захист альянсу в європейській Арктиці, де члени блоку Норвегія та Фінляндія мають спільний кордон з Росією. Цього разу вони триватимуть з 9 до 19 березня.

“Холодна відповідь” стала частиною “Арктичної варти” – місії НАТО з посилення своєї присутності в полярному регіоні, яка була розпочата для зняття напруженості з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.

Трамп наполягає, що США потребують Гренландії для відбиття загроз з боку Росії та Китаю в Арктиці На його думку, Данія не може гарантувати безпеку острова. Уряди як Данії, так і Гренландії заявляють, що острів не продається.

Участь у змаганнях візьме 25 тисяч військових

Цього року близько 25 тисяч військовослужбовців з приблизно 14 країн, включно зі США та Данією, візьмуть участь у навчаннях. Маневри проходитимуть переважно на півночі Норвегії та Фінляндії. Очікується, що американський контингент налічуватиме близько 4 000 військових.

Перед навчаннями американські військові відкликали одну ескадрилью винищувачів F-35. Вони відмовилися повідомити, чи вплинула війна на Близькому Сході на це рішення.

Норвегія оголосила 2026 рік роком “тотальної оборони” і робить акцент на підвищенні готовності цивільного населення, бізнесу та державних установ до війни та інших катастроф. У четвер військові відтворять сценарій, який перевірить спроможність лікарень на півночі Норвегії лікувати велику кількість поранених, яких транспортують з уявної лінії фронту у Фінляндії.