До МЗС надійшло 84 звернення від українців через події на Близькому Сході

До МЗС надійшло вже 84 звернення від українців через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, повідомили у міністерстві.

Запити, зокрема, пов'язані зі скасуванням авіарейсів у регіоні.

Зокрема, вчора на "гарячу лінію" МЗС надійшло звернення від двох громадян України.

Станом на 9 березня повітряний простір залишається закритим в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку.

Міжнародні аеропорти в Дубай (DXB) та Шаржі (SHJ) функціонують з лімітованою кількістю рейсів. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють в штатному режимі.

Зазначимо, українцям рекомендують використовувати спеціальні форми для зв’язку з дипломатичними установами.