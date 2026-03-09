Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
До МЗС надійшло 84 звернення від українців через події на Близькому Сході

Запити, зокрема, пов'язані зі скасуванням авіарейсів у регіоні.

До МЗС надійшло 84 звернення від українців через події на Близькому Сході
Фото: Вікіпедія

До МЗС надійшло вже 84 звернення від українців через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, повідомили у міністерстві.

Запити, зокрема, пов'язані зі скасуванням авіарейсів у регіоні.

Зокрема, вчора на "гарячу лінію" МЗС надійшло звернення від двох громадян України.

Станом на 9 березня повітряний простір залишається закритим в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку.

Міжнародні аеропорти в Дубай (DXB) та Шаржі (SHJ) функціонують з лімітованою кількістю рейсів. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють в штатному режимі.

Зазначимо, українцям рекомендують використовувати спеціальні форми для зв’язку з дипломатичними установами. 

﻿
