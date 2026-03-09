Світові ціни на нафту різко зросли майже до 120 доларів за барель

Нафта Brent підскочила до $119,50 за барель, а West Texas Intermediate зросла ще сильніше – приблизно на 31%.

Світові ціни на нафту зросли до 120 доларів за барель, оскільки більша частина великих виробників на Близькому Сході скоротила видобуток, Ормузька протока залишалася практично закритою, а США погрожували поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.

Про це пише Bloomberg.

Нафта Brent підскочила на 29% – до $119,50 за барель, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком з квітня 2020 року. Американська West Texas Intermediate зросла ще сильніше – приблизно на 31%.

Кувейт і Обєднані Арабські Емірати почали зменшувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються через блокування Ормузької протоки. Ірак також розпочав скорочення видобутку ще минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп прокоментував зростання цін, заявивши у своїй соцмережі, що короткострокове подорожчання є «дуже невеликою ціною» за безпеку США та світу. За його словами, ціни швидко знизяться, «коли загроза іранської ядерної програми буде знищена».

Аналітики попереджають, що перебої можуть тривати довше, ніж очікувалося. За словами керівника стратегії сировинних ринків ING Воррена Паттерсона, поки через Ормузьку протоку не відновиться рух нафти, ціни, ймовірно, продовжать зростати.

Конфлікт уже втягнув понад десяток держав, і Вашингтон сигналізує про готовність розширити військову кампанію. Трамп також заявив, що США можуть розглянути можливість ударів по нових цілях в Ірані. У відповідь президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв не відступати.

На вихідних загрози енергетичній інфраструктурі посилилися: Саудівська Аравія перехопила безпілотники, які прямували до нафтового родовища Шайбах потужністю 1 мільйон барелів на день. Раніше королівство також змушене було зупинити роботу найбільшого нафтопереробного заводу країни – Рас Танура.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. прогнозують, що зупинка видобутку на Близькому Сході може перевищити 4 млн барелів на добу вже до кінця наступного тижня, оскільки сховища заповнюються, а логістика порушена. Регіон забезпечує приблизно третину світового видобутку нафти.

Через зростання цін уряди різних країн уже реагують. Китай наказав найбільшим нафтопереробним заводам призупинити експорт дизелю та бензину, а Південна Корея розглядає можливість запровадження обмеження цін на нафту вперше за 30 років.

У США ціни на бензин досягли найвищого рівня з серпня 2024 року, що може створити політичні проблеми для адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів. Прем’єр-міністр Кір Стармер також заявив, що уряд Великої Британії розглядає можливість втручання, щоб допомогти домогосподарствам впоратися зі стрімким зростанням рахунків за енергію.