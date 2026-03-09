У Бахрейні внаслідок іранської атаки дронами вночі 9 березня поранень зазнали щонайменше 32 людини. Про це з посиланням на державне Bahrain News Agency пише BBС.

За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, всі потерпілі є громадянами Бахрейну. Найменшому постраждалому – два місяці.

Також множинні поранення голови та очей отримала дівчина 17 років.

Повідомляється, що в чотирьох потерпілих – "серйозні ситуації", зокрема знадобилася хірургія дитині.

Також вибухи лунали в Кувейті та столиці Катару, Досі. Там Міноборони повідомило про відбиття ракетної атаки.

Іран провів першу хвилю атак після офіційного оголошення верховним лідером Хеменеї Моджтаба – сина вбитого під час американо-ізраїльської операції попередника.

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

4 березня Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях.

5 березня про атаку на аеропорт в автономній республіці заявив Азербайджан, хоча Іран відкинув причетність до нього. Як до запуску ракети на Туреччину, яку збивали сили ППО НАТО.

Країни Близького Сходу зв’язалися з Україною, аби та допомогла в відбитті іранських атак. Президент повідомив, що країна готова надати перехоплювачі дронів, якщо натомість отримає дефіцитні ракети для збиття балістики. А якщо лідери країн домовляться з Росією про припинення вогню в Україні, то вона надішле своїх фахівців для допомоги в відбитті атак. Однак експертизою країна готова ділитися без будь-яких умов – заради захисту життів.

5 березня Володимир Зеленський оголосив, що країна отримала від США конкретний запит на допомогу. Деталі невідомі, але країни зацікавлені в українських перехоплювачах дронів та фахівцях.

Цими вихідними іранський президент “вибачився” в сусідніх країн за удари КВІР. А вчора Іран отримав нового верховного лідера – попри неодноразові заяви американського президента про те, що Штати хочуть брати участь у процесі.

Також вчора іранські атаки по Бахрейну вбили чотирьох людей.

Ціни на нафту після деякого зниження знову ростуть.



