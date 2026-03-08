Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Австралія не братиме участі у військовій операції в Ірані, – ЗМІ

Водночас Австралія розглядає надання допомоги країнам, які зазнали атак Ірану.

Австралія розглядає можливість надання допомоги країнам, які стали об’єктами атак з боку Ірану у конфлікті на Близькому Сході. Водночас уряд країни чітко заявив, що не братиме участі у військових операціях на території Ірану.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, пише Reuters. 

За її словами, багато держав, які не беруть участі в поточних ініціативах, зазнали нападів з боку Ірану, і до Австралії можуть звернутися за допомогою.

"Ми розглянемо це питання, але наша позиція залишає за нами право не брати участі в наступальних діях проти Ірану. Ми також чітко дали зрозуміти, що не братимемо участі в розгортанні наземних військ", – зазначила Вонг.

На запитання щодо можливості допомогти країнам у захисті від атак іранських безпілотників та ракет міністр відповіла: "Так, ми можемо це розглянути".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе додав, що троє австралійських військових перебували на борту американського підводного човна, який потопив іранський військовий корабель торпедою в Індійському океані. Водночас він наголосив, що австралійські військові не брали участі в атаці.

Австралія, як союзник США, підтвердила, що не планує розгортати власні війська на Близькому Сході навіть у разі загострення конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану. 

﻿
