Австралія розглядає можливість надання допомоги країнам, які стали об’єктами атак з боку Ірану у конфлікті на Близькому Сході. Водночас уряд країни чітко заявив, що не братиме участі у військових операціях на території Ірану.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, пише Reuters.

За її словами, багато держав, які не беруть участі в поточних ініціативах, зазнали нападів з боку Ірану, і до Австралії можуть звернутися за допомогою.

"Ми розглянемо це питання, але наша позиція залишає за нами право не брати участі в наступальних діях проти Ірану. Ми також чітко дали зрозуміти, що не братимемо участі в розгортанні наземних військ", – зазначила Вонг.

На запитання щодо можливості допомогти країнам у захисті від атак іранських безпілотників та ракет міністр відповіла: "Так, ми можемо це розглянути".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе додав, що троє австралійських військових перебували на борту американського підводного човна, який потопив іранський військовий корабель торпедою в Індійському океані. Водночас він наголосив, що австралійські військові не брали участі в атаці.

Австралія, як союзник США, підтвердила, що не планує розгортати власні війська на Близькому Сході навіть у разі загострення конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану.