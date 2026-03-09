​У Ірані Моджтабу Хаменеї проголосили новим Верховним лідером країни

Асамблея експертів Ірану оголосила в неділю, що Моджтабу Хаменеї обрано новим Верховним лідером країни.

Про це пише Iran International.

«На сьогоднішній позачерговій сесії Асамблея експертів вирішальним голосуванням своїх членів обрала та представила аятоллу Сейєда Моджтабу Хоссейні Хаменеї третім лідером священної системи Ісламської Республіки Іран», – йдеться у заяві організації.

Також у Асамблеї закликали «народ Ірану, особливо еліту та інтелектуалів… присягнути на вірність керівництву».

У виданні пишуть, що Моджтаба діяв переважно поза увагою громадськості, водночас будуючи глибокі зв'язки в політичному та безпековому апараті Ісламської Республіки.

Він є другим сином Алі Хаменеї, і довгий час вважався єдиним членом своєї родини з чіткими політичними амбіціями. Його молодший брат, Масуд, працював лише на адміністративних посадах в офісі батька, а про його двох інших братів і двох сестер невідомо, чи обіймали вони політичні чи бюрократичні посади.

Моджтаба народився 1969 року в Мешхеді, продовжив свою освіту в Тегерані в престижній середній школі Алаві.Після закінчення навчання Моджтаба почав вивчати релігію в Тегерані, перш ніж переїхати до Кума, щоб здобути освіту в семінарії.

Він одружився із Захрою Хаддад-Адель, дочкою колишнього спікера парламенту Голама-Алі Хаддад-Адель. Захра та одна з їхніх дітей загинули під час нападу на резиденцію Алі Хаменеї 28 лютого. У подружжя було троє дітей.

Протягом більшої частини своєї кар'єри він не обіймав жодної офіційної виконавчої чи виборної посади, проте вважалося, що він мав значний вплив в Офісі Верховного лідера та контролював частину адміністративної мережі свого батька.

Під час протестів Зеленого руху 2009 року його вважали однією з ключових фігур, які контролювали придушення репресій.

Його прихильники, включаючи частини Корпусу вартових Ісламської революції, воєнізоване формування «Басідж», радикальне духовенство в Кумі, установи, пов'язані з адміністрацією Верховного лідера, та державні ЗМІ, описують його як "побожного, стриманого та глибоко обізнаного у питаннях безпеки".

Опоненти, включаючи значну частину громадськості та політичної опозиції, вважають його символом спадкової спадкоємності та критикують як його роль у репресіях, так і його непрозорий політичний вплив.

Моджтаба підтримує широкі зв'язки з розвідувальними та військовими структурами Ірану. Його мережа контактів сягає корінням у його молодість, коли він служив у батальйоні «Хабіб» Корпусу вартових ісламської революції під час ірано-іракської війни.

Він мав особливо тісні стосунки з Хоссейном Таєбом, колишнім головою Розвідувальної організації КВІР. Багато іранських аналітиків вважають, що Моджтаба відіграв вирішальну роль у формуванні призначень на керівні посади в КВІР та ключових посадах у сфері безпеки.

Оскільки Моджтаба Хаменеї офіційно обійняв посаду Верховного лідера, спостерігачі стверджують, що його лідерство може посилити домінування жорстких інституцій Ірану та поглибити роль силового істеблішменту в політичній системі.