Свириденко обговорила з прем'єром Нідерландів співпрацю в енергетиці та обороні

Загальний обсяг внесків Нідерландів у Фонд підтримки енергетики з початку року склав €133 млн. 

Свириденко обговорила з прем’єром Нідерландів співпрацю в енергетиці та обороні
Юлія Свириденко і Роб Єттен
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністри України та Нідерландів Юлія Свириденко і Роб Єттен обговорили посилення співпраці в сферах енергетики, оборонного виробництва та агросектору.

Про це Свириденко повідомила у Telehram.

"Зустрілися з прем’єр‑міністром Нідерландів Робом Єттеном під час його першого візиту в Україну. Ми вдячні Нідерландам за їхній вагомий внесок у зміцнення наших оборонних спроможностей та ухвалення Коаліційної угоди Уряду Нідерландів щодо підтримки України у 2027-2029, яка передбачає щорічне виділення €3 млрд. Наша співпраця стосується також спільного оборонного виробництва та зміцнення компонентної бази для українських зброярів за участю нідерландських технологічних компаній", - написала Свириденко.

Вона зазначила, що Нідерланди послідовно підтримують українськуенергетику, загальний обсяг внесків у Фонд підтримки енергетики з початку року склав €133 млн. 

Свириденко поінформувала Єттена про Плани енергетичної стійкості регіонів України.

"Ми зацікавлені в широкому залученні досвіду Нідерландів у сфері управління водопостачанням, а також у залученні обладнання від нідерландських компаній", - зазначила вона.

Також приділили увагу посиленню енергетичної незалежності та стабільності Європи на тлі російської агресії та подій на Близькому Сході.

Нідерланди підтвердили підтримку євроінтеграційного шляху України. Наразі триває підготовка до Другої Українсько-Нідерландської Міжурядової Конференції, яка відбудеться у Бреді наприкінці березня, та проведення бізнес-форуму для налагодження нових B2B звʼязків.

Окремо Свириденко подякувала за лідерство Нідерландів у питаннях захисту прав наших дітей, яких викрала Росія. У рамках Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Нідерланди виділили 2 млн євро для воззʼєднання родин та надання психологічної підтримки дітям, які постраждали від російської депортації.

﻿
