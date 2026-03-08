Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

ЦПД: у Мадагаскарі створили партію з відкритими зв’язками з Росією

 "Патріотичне пробудження єдиного Мадагаскару" відкрито заявляє про свої зв'язки з РФ.

ЦПД: у Мадагаскарі створили партію з відкритими зв’язками з Росією
Фото: Центр протидії дезінформації

У Мадагаскарі оголосили про створення нової політичної сили – партії "Патріотичне пробудження єдиного Мадагаскару", яка відкрито заявляє про свої зв’язки з Росією. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що нова партія є політичним крилом асоціації "Друзі Росії". Під час церемонії заснування політсили поряд із прапором Мадагаскару було встановлено російський прапор. Лідер партії також наголосив на особистих зв’язках із Росією та заявив про підтримку з боку російського посольства.

Серед основних пріоритетів новоствореної політичної сили – поглиблення співпраці з країнами БРІКС, а також протидія, за їхніми словами, "неоколоніальній політиці Франції". 

У ЦПД зазначають, що така риторика є типовою для російських інформаційних кампаній на африканському континенті.

Аналітики наголошують, що поява подібних політичних структур свідчить про зміну російської стратегії в Африці. Якщо раніше Москва переважно використовувала інструменти "м’якої сили" – медіапроєкти, культурні ініціативи та освітні програми, – то тепер дедалі активніше намагається впливати на політичні процеси безпосередньо через створення лояльних партій.

За оцінками експертів, такі політичні сили можуть використовуватися для просування геополітичних інтересів Росії та впливу на внутрішню політику африканських держав.

﻿
