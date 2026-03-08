"Патріотичне пробудження єдиного Мадагаскару" відкрито заявляє про свої зв'язки з РФ.

У Мадагаскарі оголосили про створення нової політичної сили – партії "Патріотичне пробудження єдиного Мадагаскару", яка відкрито заявляє про свої зв’язки з Росією.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що нова партія є політичним крилом асоціації "Друзі Росії". Під час церемонії заснування політсили поряд із прапором Мадагаскару було встановлено російський прапор. Лідер партії також наголосив на особистих зв’язках із Росією та заявив про підтримку з боку російського посольства.

Серед основних пріоритетів новоствореної політичної сили – поглиблення співпраці з країнами БРІКС, а також протидія, за їхніми словами, "неоколоніальній політиці Франції".

У ЦПД зазначають, що така риторика є типовою для російських інформаційних кампаній на африканському континенті.

Аналітики наголошують, що поява подібних політичних структур свідчить про зміну російської стратегії в Африці. Якщо раніше Москва переважно використовувала інструменти "м’якої сили" – медіапроєкти, культурні ініціативи та освітні програми, – то тепер дедалі активніше намагається впливати на політичні процеси безпосередньо через створення лояльних партій.

За оцінками експертів, такі політичні сили можуть використовуватися для просування геополітичних інтересів Росії та впливу на внутрішню політику африканських держав.