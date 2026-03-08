Нідерланди обговорять реалістичні умови щодо вступу України в ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що майбутнє України пов’язане з Європейським Союзом, а питання її членства незабаром буде обговорене з європейськими партнерами.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я абсолютно впевнений, що майбутнє України буде у Європі. Це частина нашого плану, і Україна повинна стати членом ЄС. Найближчим часом ми також обговоримо реалістичні умови з нашими європейськими партнерами", – наголосив Єттен.

Прем’єр Нідерландів вражений прогресом, якого Україна досягла за останні кілька років, зокрема у сфері реформ.

Водночас він підкреслив, що для подальшого просування на шляху до членства в Європейському Союзі Україні важливо продовжувати реалізацію реформ та зміцнювати демократичні інститути.

Єттен також запевнив у подальшій підтримці України з боку Нідерландів та інших європейських партнерів.