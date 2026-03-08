Чотири людини загинули внаслідок ізраїльського удару по готелю у центрі Бейрута

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру ліванської столиці з моменту відновлення бойових дій між Ізраїлем та “Хезболлою” минулого тижня.

Ізраїль вдарив по готелю у центрі ліванського Бейрута

Щонайменше чотири людини загинули сьогодні зранку унаслідок ізраїльського удару по будівлі готелю Ramada в центрі Бейрута.

Про це повідомляє France24.

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру Бейруту з моменту відновлення бойових дій між Ізраїлем та “Хезболлою” минулого тижня.

10 людей також отримали поранення внаслідок нападу на район Рауше в Бейруті, йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я Лівану.

Ізраїль заявив, що його метою були ключові командири елітних сил “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Ірану, але не назвав їхніх імен.

“Командири Ліванського корпусу сил “Кудс” діяли для просування терористичних атак проти держави Ізраїль та її цивільного населення, одночасно діючи на користь КВІР в Ірані”, – йдеться у заяві ізраїльських військових.

У готелі перебували переселенці, які втекли від війни на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.

Минулого тижня Ізраїль заявив про знищення командира іранських сил “Кудс” у Лівані Дауда Алі Заде під час удару в Тегерані.

У понеділок Ліван був втягнутий у ширшу війну між США та Ізраїлем з Іраном після того, як бойовики угруповання “Хезболла” (їх підтримує Іран) завдали ракетних ударів та завдали ударів безпілотниками по Ізраїлю. Ізраїль відповів потужними ударами по південному та східному Лівану та території біля Бейрута.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про проведення наземної операції в Лівані.