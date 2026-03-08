Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Світ

Чотири людини загинули внаслідок ізраїльського удару по готелю у центрі Бейрута

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру ліванської столиці з моменту відновлення бойових дій між Ізраїлем та “Хезболлою” минулого тижня.

Ізраїль вдарив по готелю у центрі ліванського Бейрута
Фото: EPA/UPG

Щонайменше чотири людини загинули сьогодні зранку унаслідок ізраїльського удару по будівлі готелю Ramada в центрі Бейрута. 

Про це повідомляє France24.

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру Бейруту з моменту відновлення бойових дій між Ізраїлем та “Хезболлою” минулого тижня.

10 людей також отримали поранення внаслідок нападу на район Рауше в Бейруті, йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я Лівану.

Ізраїль заявив, що його метою були ключові командири елітних сил “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Ірану, але не назвав їхніх імен.

“Командири Ліванського корпусу сил “Кудс” діяли для просування терористичних атак проти держави Ізраїль та її цивільного населення, одночасно діючи на користь КВІР в Ірані”, – йдеться у заяві ізраїльських військових.

У готелі перебували переселенці, які втекли від війни на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.

Минулого тижня Ізраїль заявив про знищення командира іранських сил “Кудс” у Лівані Дауда Алі Заде під час удару в Тегерані.

У понеділок Ліван був втягнутий у ширшу війну між США та Ізраїлем з Іраном після того, як бойовики угруповання “Хезболла” (їх підтримує Іран) завдали ракетних ударів та завдали ударів безпілотниками по Ізраїлю. Ізраїль відповів потужними ударами по південному та східному Лівану та території біля Бейрута.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про проведення наземної операції в Лівані

﻿
