Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Нова спроба знайти сліди авіарейсу MH370 та бортові самописці була безрезультатною

Boeing 777, на борту якого перебували 239 осіб, зник з екранів радарів 8 березня 2014 року, коли летів з Куала-Лумпура до Пекіна.

Нова спроба знайти сліди авіарейсу MH370 та бортові самописці була безрезультатною
Фото: EPA/UPG

Останні пошукові роботи щодо рейсу MH370 авіакомпанії "Malaysia Airlines", який зник 12 років тому завершилися в січні без жодних результатів.

Про це повідомляє France24 з посиланням на міністерство транспорту Малайзії.

Boeing 777, на борту якого перебували 239 осіб, зник з екранів радарів 8 березня 2014 року, коли летів з Куала-Лумпура до Пекіна.

Дві третини пасажирів були китайцями, а також малайзійці, індонезійці та австралійці, громадяни Індії, США, Нідерландів та Франції.

Попри численні пошукові операції, включно з наймасштабнішою в історії авіації, ні літак, ні пасажирів, ні бортові самописці так і не знайшли.

Останні пошуки, що розпочалися в грудні, охопили територію площею близько 15 000 квадратних кілометрів, але зусилля “не дали жодних результатів, які б підтверджували місцезнаходження уламків літака”.

Пошуки, які завершилися 23 січня, очолила розвідувальна компанія Ocean Infinity, що базується у Великій Британії та США.

﻿
