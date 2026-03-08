Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
США та Ізраїль вдарили по нафтових об’єктах у Тегерані й поблизу

Дим та вогонь було видно за кілометри в Тегерані й навколишніх районах, тому, малоймовірно, що ці об’єкти можуть функціонувати, пише Радіо Свобода.

Ізраїль і США вдарили про нафтових об'єктах біля Тегерану
Фото: EPA/UPG

США й Ізраїль завдали ударів по п’яти нафтових об’єктах у Тегерані й поблизу нього.

Про це сьогодні повідомив у коментарі державному телебаченню генеральний директор Національної іранської компанії з розподілу нафтопродуктів Керамат Вейскарамі, інформує іранська служба Радіо Свобода.

Минулої ночі й удосвіта 8 березня мішенями стали чотири об’єкти зберігання й розподілу нафтопродуктів, а також центр транспортування нафтопродуктів у провінціях Тегеран й Альборз.

Масштаби пошкодження нафтових об’єктів невідомі. Однак видання зазначає, що дим та вогонь було видно за кілометри в Тегерані й навколишніх районах, тому, малоймовірно, що ці об’єкти можуть функціонувати.

Водночас чиновник додав, що “на нафтобазах достатньо бензину, і він буде доступний для людей”. При цьому він закликав людей користуватися заправними станціями лише у випадках крайньої необхідності.

Іранські установи з питань довкілля закликали людей залишатися вдома, щоб уникнути проблем з диханням й інших наслідків для здоров’я від викиду токсичних речовин.

Після удару по нафтових об’єктах в провінції Тегеран, небо над столицею Ірану повністю потемніло, і все місто було вкрите шаром сажі. Крім того, містом пройшла злива, яку репортер CNN назвав “нафтовим дощем”.

  • США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У її межах ліквідували верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і багатьох інших високопосадовців іранського режиму.
  • У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками американців.
﻿
