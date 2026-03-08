Трамп виступив проти участі курдських формувань у бойових діях проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану.

Про це він повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One, пише "Суспільне".

За словами Трампа, війна вже є достатньо складною, тому Сполучені Штати не планують розширювати конфлікт шляхом участі курдських сил.

"Ми не плануємо і не очікуємо вторгнення курдів. Ми дуже дружимо з курдами, як ви знаєте. Ми не хочемо робити війну складнішою, ніж вона вже є", – заявив президент США.

Він також підкреслив, що не хоче, аби курдські сили зазнали втрат у можливих бойових діях.

"Я виключив це. Я не хочу, щоб курди входили. Я не хочу бачити, як курди постраждають, як їх уб’ють. У нас були добрі стосунки", – додав Трамп.

Президент зазначив, що курдські формування висловлювали готовність долучитися до операцій, однак США дали зрозуміти, що не підтримують таку участь.

Про підтримку війни та початок наземної атаки лідери курдів, за інформацією ЗМІ, спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому нібито особисто просив їх розпочати бойові дії.

У Пентагоні міністр війни Піт Геґсет заперечив чутки про намір США озброїти курдів для збільшення шансів на успіх їхнього військового походу.