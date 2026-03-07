Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Трамп до Стармера: Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли

Таким чином президент США прокоментував намір Братинії відправити два авіаносці на Близький Схід.

Трамп до Стармера: Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли
Стармер та Трамп (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував намір Сполученого Королівства відправити авіаносці на Близький Схід. 

“Сполучене Королівство, наш колись великий союзник — можливо, найбільший із усіх — нарешті серйозно замислюється над тим, щоб відправити два авіаносці на Близький Схід. Усе гаразд, прем’єр-міністре Стармер, вони нам більше не потрібні — але ми це запам’ятаємо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли!” — написав Трам у TruthSocial

  • На початку тижня Трамп розкритикував Стармера через відмову Британії підтримати удари по Ірану. Президент США заявив, що з Британією «відносини вже не ті, що були».
﻿
