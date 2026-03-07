Трамп до Стармера: Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли

Президент США Дональд Трамп прокоментував намір Сполученого Королівства відправити авіаносці на Близький Схід.

“Сполучене Королівство, наш колись великий союзник — можливо, найбільший із усіх — нарешті серйозно замислюється над тим, щоб відправити два авіаносці на Близький Схід. Усе гаразд, прем’єр-міністре Стармер, вони нам більше не потрібні — але ми це запам’ятаємо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли!” — написав Трам у TruthSocial.