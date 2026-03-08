Прем'єр-міністр Тайваню здійснив особисту поїздку до Японії та з'явився на публіці, щоб подивитися гру тайванської бейсбольної команди.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що відвідини стали рідкісним візитом, який ризикує ще більше погіршити зв'язки Токіо з Китаєм.

Прем'єр-міністр Чо Джун Тай оплатив поїздку з власної кишені, сказав він журналістам у Тайбеї в неділю.

“Моєю єдиною домовленістю там було вболівати за команду Тайваню разом з нашими співвітчизниками”, – сказав Чо, додавши, що “іншої мети” поїздки не було.

Цей візит – перший випадок, коли прем'єр-міністр самоврядної демократії публічно відвідав Японію з моменту розриву дипломатичних відносин між Тайванем та Токіо в 1972 році.

Поїздка Чо відбулася на тлі охолодження відносин між Пекіном і Токіо. Прем'єр-міністерка Японії Санає Такаїчі заявила торік у листопаді, що збройні сили країни теоретично можуть бути розгорнуті у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

З того часу Китай відповів контрзаходами, такими як попередження та рекомендації щодо уникнення подорожей, а також експортний контроль роти Японії.

Візити високопосадовців з Тайваню до Японії є конфіденційними, і такі поїздки, якщо трапляються, зазвичай проводяться делікатно.

У 2022 році Лай Цінде, тодішній віцепрезидент, здійснив приватний візит до Японії, щоб вшанувати пам'ять прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Він став найвищим посадовцем Тайваню, який відвідав країну за понад п'ятдесят років. Міністр закордонних справ Лінь Цзялун також здійснив поїздку до Японії в липні минулого року, що викликало протести з боку Пекіна.