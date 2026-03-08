Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

ЗМІ: лідери Ірану проголосували за наступника Хаменеї

“Вибори керівництва відбулися, і лідера призначено”.

ЗМІ: лідери Ірану проголосували за наступника Хаменеї
Іранська військова вантажівка з балістичною ракету проїжджає повз плакат Алі Хаменеї
Фото: EPA/UPG

Лідери Ірану провели голосування щодо того, хто замінить покійного аятолу Алі Хаменеї на посаді верховного лідера, повідомляє Радіо Свобода.

Вони мають оголосити наступника, зазначив іранський чиновник.

“Вибори керівництва відбулися, і лідера призначено”, – цитує слова Аятоли Алам аль-Ходи, високопоставленого члена Асамблеї експертів Ірану, напівофіційне новинне агентство Mehr.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Він зазначив, що не погодиться на нового лідера, який продовжуватиме просувати політичний курс аятоли Алі Хаменеї. Трамп також заявив, що вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Сполучені Штати розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану.

Раніше цього тижня ЗМІ повідомляли, що син Алі Хаменеї, Моджтабу, призначений новим Верховним лідером Ірану.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies