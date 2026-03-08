ЗМІ: лідери Ірану проголосували за наступника Хаменеї

Лідери Ірану провели голосування щодо того, хто замінить покійного аятолу Алі Хаменеї на посаді верховного лідера, повідомляє Радіо Свобода.

Вони мають оголосити наступника, зазначив іранський чиновник.

“Вибори керівництва відбулися, і лідера призначено”, – цитує слова Аятоли Алам аль-Ходи, високопоставленого члена Асамблеї експертів Ірану, напівофіційне новинне агентство Mehr.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Він зазначив, що не погодиться на нового лідера, який продовжуватиме просувати політичний курс аятоли Алі Хаменеї. Трамп також заявив, що вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Сполучені Штати розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану.

Раніше цього тижня ЗМІ повідомляли, що син Алі Хаменеї, Моджтабу, призначений новим Верховним лідером Ірану.