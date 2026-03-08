Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Сьогодні також обирають членів Сенату та нижньої палати Конгресу.

Колумбія проводить праймеріз, які вплинуть на вибори президента у травні
Колумбійці голосують на спеціальній дільниці у Мадриді
Фото: EPA/UPG

Сьогодні колумбійці голосують на президентських праймеріз, на яких буде обрано трьох кандидатів – по одному від консервативного, лівого та центристського блоків, повідомляє Bloomberg.

У травні вони змагатимуться на президентських виборах із лідерами перегонів – радикальними політиками Іваном Сепедою та Абелардо де ла Еспріелья. 

Виборці також обирають членів Сенату та нижньої палати Конгресу.

На праймеріз консервативної коаліції сенаторка Палома Валенсія є фаворитом серед дев'яти претендентів. Вона закликає до посилення армії та поліції для початку військового наступу проти банд, що займаються торгівлею кокаїном, а також хоче скасувати податок на багатство в країні.

Значний відрив від основного кандидата та висока явка можуть надати Валенсії імпульсу напередодні голосування 31 травня. Вона змагатиметься з Сепедою, союзником лівого президента Густаво Петро, який лідирує в опитуваннях, та де ла Еспріеллою, адвокатом, який відстає від нього. Жоден з лідерів перегонів не бере участі в праймеріз.

На лівому фланзі союзники Петро також проводять праймеріз. Згідно з опитуваннями, головними претендентами там є колишній мер Медельїна Даніель Кінтеро та колишній голова Сенату Рой Баррерас. Водночас очікується, що виборці-центристи висунуть колишнього мера Боготи Клаудію Лопес, яка пропонує субсидії на створення робочих місць та скорочення корпоративних податків.

Ймовірно, 21 червня відбудеться другий тур президентських виборів.

Наступному президенту доведеться мати справу з дефіцитом бюджету, який лякає інвесторів. Водночас рекордні обсяги виробництва кокаїну забезпечили фінансування незаконних збройних формувань, які поширюють терор на значних територіях сільської місцевості.

﻿
