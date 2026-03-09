Лідери ЄС у відеоформаті обговорять з лідерами Близького Сходу припинення конфлікту

Минулого тижня міністри закордонних справ 27 держав-членів блоку обговорили ситуацію зі своїми колегами з Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Дим піднімається після авіаудару в центрі Тегерана. 3 березня 2026 року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть відеоконференцію з лідерами Близького Сходу для обговорення поточної ситуації у регіоні, повідомили у DW.

“Цей обмін думками надасть можливість почути оцінки лідерів ситуації та обговорити подальшу підтримку з боку ЄС та його держав-членів країнам регіону, а також шляхи припинення нинішнього конфлікту”, – сказав речник Кошти.

Минулого тижня міністри закордонних справ 27 держав-членів ЄС обговорили ситуацію зі своїми колегами з Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Вони закликали до діалогу та дипломатії для вирішення кризи. Також йшлося, що держави Перської затоки мають право захищатися від Ірану.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У її межах ліквідували верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і багатьох інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками американців.