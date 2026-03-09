Літаки Великої Британії проводять оборонні місії над ОАЕ

Також британські війська збили два безпілотники на Близькому Сході.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські літаки зараз проводять оборонні повітряні вильоти на підтримку ОАЕ.

Про це повідомляє BBC.

Також Гілі розповів, що британські війська збили два безпілотники — один над Йорданією, другий — що прямував до Бахрейну.

Він додав, що третій британський вертоліт Wildcat прибув на Кіпр. Таким чином, Велика Британія має вісім літаків у Катарі та «більше літаків на Кіпрі, ніж будь-яка інша країна».

В Міноборони Британії також підтвердили, що есмінець ВМС США HMS Dragon вирушить з Портсмута до Середземного моря «в найближчі кілька днів».

За словами Гілі, уряд направив до регіону винищувачі Typhoon та F35, групи боротьби з безпілотниками та радари.