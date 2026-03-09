Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Літаки Великої Британії проводять оборонні місії над ОАЕ

Також британські війська збили два безпілотники на Близькому Сході.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські літаки зараз проводять оборонні повітряні вильоти на підтримку ОАЕ.

Про це повідомляє BBC.

 Також Гілі розповів, що британські війська збили два безпілотники — один над Йорданією, другий — що прямував до Бахрейну.

Він додав, що третій британський вертоліт Wildcat прибув на Кіпр. Таким чином, Велика Британія має вісім літаків у Катарі та «більше літаків на Кіпрі, ніж будь-яка інша країна».

В Міноборони Британії також підтвердили, що есмінець ВМС США HMS Dragon вирушить з Портсмута до Середземного моря «в найближчі кілька днів».

За словами Гілі, уряд  направив до регіону винищувачі Typhoon та F35, групи боротьби з безпілотниками та радари.

  • Велика Британія готує авіаносець для можливого розгортання на Близькому Сході. Екіпаж також попереджений про можливе розгортання після війни США та Ізраїлю проти Ірану.
  • У відповідь на це Трамп заявив, що йому не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як США вже перемогли.
