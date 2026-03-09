МЗС: ​Угорщина грубо порушила права затриманих українських інкасаторів

Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках, а перевозили увесь час із зав’язаними очима.

Міністерство закордонних справ України заявило про неприйнятні та неадекватні дії угорської влади, а також порушення низки міжнародних зобов’язань, зокрема - Європейської конвенції з прав людини, під час затримання сімох співробітників Ощадбанку.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

Зазначається, що вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

"Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети", - наголосили в МЗС.

Також у міністерстві розповіли подробиці затримання та поводження з українцями. Так, хоча вони мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках, а перевозили увесь час із зав’язаними очима.

У них вилучили особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавили можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, посольство чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

"При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю. Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний та фізичний тиск", - наголосили в МЗС.

Крім того, громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою - з українцями спілкувалися російською.

Їм також не надали можливості скористатися адвокатським захистом.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.

"МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції", - наголосили в міністерстві.

Також в МЗС розповіли, що угорською стороною було прийнято рішення про депортацію українців та трирічну заборону в’їзду на територію Шенгену.

"Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення", - зазначили в МЗС і нагадали про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.

"Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна. Наполягаємо на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині