Ощадбанк призупинив електронні сервіси через можливу кібератаку

Близько 12 в банку повідомили, що розраховують на відновлення протягом години.

Ощадбанк 9 березня вимушено призупинив електронні сервіси через можливу DDoS-атаку. Про це розповіли на сторінці банку в Facebook.

Близько 10 ранку спрацювали протоколи безпеки банку через підозру в проведенні кібератаки. Сервери банку тимчасово вимкнули.

“Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі”, – йдеться у повідомленні.

