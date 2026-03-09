Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ощадбанк призупинив електронні сервіси через можливу кібератаку

Близько 12 в банку повідомили, що розраховують на відновлення протягом години. 

Ощадбанк призупинив електронні сервіси через можливу кібератаку
Фото: Reuters

Ощадбанк 9 березня вимушено призупинив електронні сервіси через можливу DDoS-атаку. Про це розповіли на сторінці банку в Facebook.

Близько 10 ранку спрацювали протоколи безпеки банку через підозру в проведенні кібератаки. Сервери банку тимчасово вимкнули. 

“Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі”, – йдеться у повідомленні. 

Минулого тижня Угорщина вкрала десятки мільйонів доларів та євро, а також золото, яке інкасатори Ощадбанку перевозили за угодою в австрійським Raiffeisen. Країна повернула затриманих інкасаторів, але не цінності. 


﻿
