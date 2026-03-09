Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень

Завтра, 10 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – ідеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадують – коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо.