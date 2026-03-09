Тіньовий ринок палива: на Буковині та Хмельниччині викрили мережу нелегальних автозаправок

Правоохоронці викрили мережу нелегальних АЗС на територіях Чернівців та Хмельницької областей. Пальне продавали за готівку за цінами нижчими за ринкові.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили мережу нелегальних автозаправних станцій, через які реалізовували пальне сумнівної якості (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.
В межах досудового розслідування припинено діяльність трьох АЗС.
У Чернівецькому районі викрили імпровізовану заправку з двома колонками, чотирма резервуарами та газовою ємністю. Вилучено понад 28 тис. літрів дизелю, бензину та газу.
У Чернівцях – міні-АЗС із чотирма колонками та трьома резервуарами. Вилучено понад 31 тис. літрів бензину, дизелю та газу.
На Хмельниччині діяла нелегальна АЗС у нежитлових приміщеннях. Вилучено майже 3 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.
За даними слідства, пальне продавали за готівку за цінами нижчими за ринкові, формуючи тіньовий сегмент ринку. Серед постійних клієнтів – фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці.
Слідство триває: призначено ряд експертиз, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного продажу пального, а також канали його постачання.