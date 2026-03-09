Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Бізнес

Тіньовий ринок палива: на Буковині та Хмельниччині викрили мережу нелегальних автозаправок

Пальне продавали за готівку за заниженими цінами. Гоолвними клієнтами були фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці.

Тіньовий ринок палива: на Буковині та Хмельниччині викрили мережу нелегальних автозаправок
підпільна АЗС
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили мережу нелегальних АЗС на територіях Чернівців та Хмельницької областей. Пальне продавали за готівку за цінами нижчими за ринкові.

Фото: Офіс генпрокурора

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили мережу нелегальних автозаправних станцій, через які реалізовували пальне сумнівної якості (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

В межах досудового розслідування припинено діяльність трьох АЗС.

Фото: Офіс генпрокурора

У Чернівецькому районі викрили імпровізовану заправку з двома колонками, чотирма резервуарами та газовою ємністю. Вилучено понад 28 тис. літрів дизелю, бензину та газу.

У Чернівцях – міні-АЗС із чотирма колонками та трьома резервуарами. Вилучено понад 31 тис. літрів бензину, дизелю та газу.

На Хмельниччині діяла нелегальна АЗС у нежитлових приміщеннях. Вилучено майже 3 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.

За даними слідства, пальне продавали за готівку за цінами нижчими за ринкові, формуючи тіньовий сегмент ринку. Серед постійних клієнтів – фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці.

Фото: Офіс генпрокурора

Слідство триває: призначено ряд експертиз, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного продажу пального, а також канали його постачання.

﻿
