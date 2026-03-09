У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Мінсоцполітики виділило 1,5 млрд грн субвенції на купівлю та ремонт житла для ВПО

Йдеться про ремонт, переоблаштування та переобладнання тимчасових місць проживання для ВПО і купівлю будинків у селах.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України виділяє субвенцію розміром 1,5 млрд грн на облаштування тимчасового житла або підтриманого проживання та придбання будинків у сільській місцевості для внутрішньо переміщених осіб. 

Як зазначили в Урядовому порталі, Кабмін 6 березня затвердив порядок та умови надання субвенції із державного бюджету місцевим.

Очікується, що 1 млрд грн спрямують на ремонт, переоблаштування та переобладнання тимчасових місць проживання для ВПО, ще 500 мільйонів – на придбання житла в сільській місцевості. Механізм купівлі житла затвердять протягом місяця, після того, як Постанова набере чинності.

Відповідно до Порядку, цього року субвенція буде розділена між обласними бюджетами:

  • 70% – пропорційно кількості ВПО у регіоні;
  • 30% – пропорційно кількості місць тимчасового або підтриманого проживання для ВПО.

Постанова також передбачає, що за рахунок субвенції можна буде придбати будівельні матеріали та модульні будинки для створення модульних містечок для прифронтових областей. Важливо, що 20% від усіх переобладнаних чи відремонтованих приміщень мають відповідати вимогам доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Вісім областей – Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська, – крім населених пунктів, розташованих на територіях активних бойових дій, можуть отримати субвенцію розміром 100% за рахунок коштів держбюджету. А решта регіонів можуть розраховувати на співфінансування – 90% за рахунок коштів держбюджету, 10% за рахунок місцевих бюджетів.

Минулого року Міністерство розподілило майже 536 млн гривень субвенції, завдяки чому вдалося провести ремонтні роботи у 146 об’єктах.

