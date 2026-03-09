ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Президент підписав закон, що гарантує відстрочку за "Контрактом 18-24"

Військовослужбовці, які долучились до програми отримають 12 місяців відстрочки.

Президент підписав закон, що гарантує відстрочку за "Контрактом 18-24"
Фото: Міноборони

 Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що проходили службу за програмою «Контракт 18–24».

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

Верховна Рада підтримала закон в другому читанні та у цілому ще 11 лютого.

Згідно нового закону, військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану були прийняті на військову службу за однорічним контрактом, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби. В цей період вони можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

В Міноборони розпочали проєкт «Контракт 18–24»  в лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

  • У Сухопутних військах «Контракт 18–24» розширюється на безпілотні системи. Обов’язковою умовою цього напряму контракту є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.
