Президент підписав закон, що гарантує відстрочку за "Контрактом 18-24"

Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що проходили службу за програмою «Контракт 18–24».

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

Верховна Рада підтримала закон в другому читанні та у цілому ще 11 лютого.

Згідно нового закону, військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану були прийняті на військову службу за однорічним контрактом, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби. В цей період вони можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

В Міноборони розпочали проєкт «Контракт 18–24» в лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.