Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет допомоги від партнерів на відновлення України, який складається із 8 програм на 1.5 млрд євро.
Про це повідомив Олексій Кулеба.
466.5 млн євро з цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку, а саме - це:
- 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту «Шляхи солідарності» для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг,
- 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла,
- 26.5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ,
- 132.5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення,
- 68.5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні,
- 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.
100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах співпраці з містами та бізнесом.
Як заявив Кулеба, фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС.
- Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш за новою програмою. 1,5 млрд доларів уже зараховані у бюджет.
- Мінсоцполітики виділило 1,5 млрд грн субвенції на купівлю та ремонт житла для ВПО. Йдеться про ремонт, переоблаштування та переобладнання тимчасових місць проживання для ВПО і купівлю будинків у селах.