ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна отримала від партнерів 1,5 млрд євро на відновлення

Частину коштів спрямують на ремонт доріг та будівництво укриттів.

Україна отримала від партнерів 1,5 млрд євро на відновлення
Фото: Олексій Кулеба

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет допомоги від партнерів на відновлення України, який складається із 8 програм на 1.5 млрд євро.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

466.5 млн євро з цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку, а саме - це:

  •  106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту «Шляхи солідарності» для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг,
  • 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла,
  • 26.5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ,
  • 132.5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення,
  • 68.5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні,
  • 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

 100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах  співпраці з містами та бізнесом.

Як заявив Кулеба, фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС.

  • Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш за новою програмою. 1,5 млрд доларів уже зараховані у бюджет.
  • Мінсоцполітики виділило 1,5 млрд грн субвенції на купівлю та ремонт житла для ВПО. Йдеться про ремонт, переоблаштування та переобладнання тимчасових місць проживання для ВПО і купівлю будинків у селах.
﻿
