Частину коштів спрямують на ремонт доріг та будівництво укриттів.

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет допомоги від партнерів на відновлення України, який складається із 8 програм на 1.5 млрд євро.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

466.5 млн євро з цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку, а саме - це:

106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту «Шляхи солідарності» для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг,

123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла,

26.5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ,

132.5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення,

68.5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні,

10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах співпраці з містами та бізнесом.

Як заявив Кулеба, фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС.