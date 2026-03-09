ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Reuters: мирна ініціатива Трампа щодо припинення війни в Газі призупинена через бойові дії в Ірані

Дипломати заявили, що існували побоювання, що Центр координації може стати мішенню для іранських ракет.

Reuters: мирна ініціатива Трампа щодо припинення війни в Газі призупинена через бойові дії в Ірані
Ізраїль завдає авіаударів по північній частині Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

 Переговори щодо мирного плану Трампа про припинення війни в Газі були призупинені з минулого тижня, після початку бойових дій в Ірані та ширшої війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, план Трампа щодо Гази частково залежав від того, чи складуть бойовики ХАМАС зброю в обмін на амністію. Посередники Білого дому встановлювали зворотний зв'язок між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС щодо питання роззброєння.

Переговори з цього та інших питань були призупинені з початком війни в Ірані 28 лютого.

Ізраїльські військові послабили удари в Газі з початку війни, але, посилаючись на погрози ХАМАС, не припинили атак, оскільки літаки Ізраїлю здійснюють бомбардування в Ірані та Лівані. 

ХАМАС, зі свого боку, продовжує відновлювати свій контроль над районами Гази, що знаходяться під його контролем, з початку війни. 

План Трампа щодо Гази розпочався з жовтневого припинення вогню, яке дозволило Ізраїлю контролювати понад половину території, а ХАМАС — решту. Значна частина координації Вашингтона щодо політики в Газі здійснювалася з військової бази під керівництвом США на півдні Ізраїлю. Іноземні дипломати, які там були розміщені, заявили, що імпульс до реалізації плану, схоже, зупинився через ескалацію війни з Іраном.

Троє дипломатів заявили, що Цивільно-військовий координаційний центр скоротив свою діяльність до мінімуму з початком війни, і що існували побоювання, що він може стати мішенню для іранських ракет.За словами дипломатів, робочі переговори між країнами продовжуються в надії, що план може бути реалізований після закінчення війни.

  • Ізраїльські сили оборони розробили плани відновлення наступальної операції у Смузі Гази вже в березні. Ізраїль хоче відсунути лінію припинення вогню на захід, у бік узбережжя анклаву, що дозволить розширити контроль над територією.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies