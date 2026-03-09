Reuters: мирна ініціатива Трампа щодо припинення війни в Газі призупинена через бойові дії в Ірані

Дипломати заявили, що існували побоювання, що Центр координації може стати мішенню для іранських ракет.

Переговори щодо мирного плану Трампа про припинення війни в Газі були призупинені з минулого тижня, після початку бойових дій в Ірані та ширшої війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, план Трампа щодо Гази частково залежав від того, чи складуть бойовики ХАМАС зброю в обмін на амністію. Посередники Білого дому встановлювали зворотний зв'язок між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС щодо питання роззброєння.

Переговори з цього та інших питань були призупинені з початком війни в Ірані 28 лютого.

Ізраїльські військові послабили удари в Газі з початку війни, але, посилаючись на погрози ХАМАС, не припинили атак, оскільки літаки Ізраїлю здійснюють бомбардування в Ірані та Лівані.

ХАМАС, зі свого боку, продовжує відновлювати свій контроль над районами Гази, що знаходяться під його контролем, з початку війни.

План Трампа щодо Гази розпочався з жовтневого припинення вогню, яке дозволило Ізраїлю контролювати понад половину території, а ХАМАС — решту. Значна частина координації Вашингтона щодо політики в Газі здійснювалася з військової бази під керівництвом США на півдні Ізраїлю. Іноземні дипломати, які там були розміщені, заявили, що імпульс до реалізації плану, схоже, зупинився через ескалацію війни з Іраном.

Троє дипломатів заявили, що Цивільно-військовий координаційний центр скоротив свою діяльність до мінімуму з початком війни, і що існували побоювання, що він може стати мішенню для іранських ракет.За словами дипломатів, робочі переговори між країнами продовжуються в надії, що план може бути реалізований після закінчення війни.