Прем’єр-міністром Непалу може стати 35-річний репер і ексмер Катманду

Партія "Растрія Сватантра" (RSP) на чолі з Балендрою Шахом здобула 125 із 165 місць за прямою системою голосування.

Прем’єр-міністром Непалу може стати 35-річний репер і ексмер Катманду
Балендра Шах
Фото: EPA/UPG

35-річний репер Балендра Шах, який став політиком, має всі шанси стати прем'єр-міністром Непалу – його партія здобула переконливу більшість на національних виборах минулого тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Шах – непальський державний та політичний діяч, інженер-будівельник та музикант. Він був п’ятнадцятим мером Катманду у 2022-2026 роках.

Партія "Растрія Сватантра" (RSP) на чолі з Балендрою Шахом здобула 125 із 165 місць за прямою системою голосування. Її головний конкурент – “Непальський конгрес”– значно відстає, отримавши лише 18 місць. Хто отримав 110 місць, розподілених за пропорційною системою, наразі невідомо, але очікується, що переважна більшість цих голосів буде на користь RSP.

“Ми готуємося сформувати уряд більшістю у дві третини голосів, чекаючи на повний підрахунок голосів”, – заявив високопоставлений лідер RSP Біпін Ачарія.

Перемога Шаха поклала край десятилітньому домінуванню традиційних політичних еліт. Стрімкий злет його партії забезпечили молоді виборці, які торік очолили повстання “покоління Z” та повалення попереднього уряду.

Ці вибори стали першими після масштабних протестів минулого року, спричинених забороною соціальних мереж, які переросли у загальнонаціональний рух проти безробіття, корупції та нерівності, який призвів до падіння уряду комуніста К. П. Шарми Олі.

У парламентській системі Непалу 165 законодавців обираються мажоритарною системою, а ще 110 – за системою закритого представництва.

  • З моменту встановлення Непалом демократичної республіки у 2008 році країна змінила майже десять прем'єр-міністрів. Багато мешканців залишили країну у пошуках роботи на тлі високого рівня безробіття вдома. Майже кожен п’ятий Непалець віком до 24 років живе за кордоном, а чверть валового внутрішнього продукту країни надходить від грошових переказів.
﻿
