Bloomberg: країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти для стабілізації енергоринку

Міністри фінансів країн "Групи семи" заявили про готовність вжити необхідних заходів для підтримки світового енергопостачання, зокрема вивільнення стратегічних резервів нафти.

Про це йдеться у спільній заяві після віртуальної зустрічі міністрів фінансів країн "G7", пише Bloomberg.

У документі зазначається, що країни групи продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією на світових енергетичних ринках.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та розвитком подій на енергетичних ринках і зустрічатимемося за потреби для обміну інформацією та координації дій у рамках G7 та з міжнародними партнерами. Ми готові вжити необхідних заходів, зокрема для підтримки світового енергопостачання, таких як вивільнення запасів", – йдеться у заяві.