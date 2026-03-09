ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Bloomberg: країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти для стабілізації енергоринку

Також країни G7 готові вжити необхідних заходів для підтримки глобальних поставок енергії.

Bloomberg: країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти для стабілізації енергоринку
Резервуари зберігання та трубопроводи Центрального нафтосховища країни, яка експлуатується компанією Mero CR, поблизу Нелагозеве
Фото: EPA/UPG

Міністри фінансів країн "Групи семи" заявили про готовність вжити необхідних заходів для підтримки світового енергопостачання, зокрема вивільнення стратегічних резервів нафти.

Про це йдеться у спільній заяві після віртуальної зустрічі міністрів фінансів країн "G7", пише Bloomberg.

У документі зазначається, що країни групи продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією на світових енергетичних ринках.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та розвитком подій на енергетичних ринках і зустрічатимемося за потреби для обміну інформацією та координації дій у рамках G7 та з міжнародними партнерами. Ми готові вжити необхідних заходів, зокрема для підтримки світового енергопостачання, таких як вивільнення запасів", – йдеться у заяві.

  • Світові ціни на нафту зросли до 120 доларів за барель, оскільки більша частина великих виробників на Близькому Сході скоротила видобуток, Ормузька протока залишалася практично закритою, а США погрожували поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies