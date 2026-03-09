ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
В Африці встановили перший пам'ятник Тарасу Шевченку

У світі встановлено 1384 пам’ятники Тарасу Шевченку.

В Африці встановили перший пам'ятник Тарасу Шевченку
перший пам'ятник Тарасу Шевченку у Ботсвані
Фото: Андрій Сибіга

У Ботсвані встановили перший пам'ятник Тарасу Шевченку на Африканському континенті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Урочисте відкриття монументу відбулося в найбільшому навчальному закладі країни, Університеті Ботсвани, за участі керівництва, викладачів, студентів, іноземного дипкорпусу, української громади та журналістів. Монумент створений з ботсванської бронзи скульптором Франсуа Котеце. Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад "Заповіту" національної мовою Ботсвани – сетсвана", – ідеться у повідомленні.

Фото: Андрій Сибіга

За словами Сибіги, у світі встановлено 1384 пам’ятники Кобзарю, з яких 128 – у 35 країнах світу. Тепер до цього переліку вперше долучилася держава Африки.

Міністр подякував директорці департаменту Африки та регіональних організацій МЗС Любов Абравітова, послу України в Ботсвані Олексій Сивак та команді посольства за реалізацію ініціативи, а також керівництву університету та українській громаді за підтримку.

"Перший Кобзар на африканській землі – це про глобальність ідей Шевченка, позачасовість його слова та силу його думки, яка крізь століття об’єднує українців і світ навколо цінностей свободи, справедливості та національної самобутності", – наголосив глава МЗС.

﻿
