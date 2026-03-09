Франція розгорне у регіоні від Східного Середземномор’я до протоки Ормуз вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль" для забезпечення свободи судноплавства та деескалації ситуації.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час візиту на Кіпр, пише Укрінформ.

За словами Макрона, така мобілізація є безпрецедентною і передбачає суто оборонну місію: супровід контейнеровозів і танкерів, а також поступове відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку, що критично важливо для міжнародної торгівлі та транспортування газу й нафти.

Президент Франції наголосив, що удари іранських безпілотників по авіабазах на Кіпрі він розцінює як атаку на Європу. "Коли атакують Кіпр, атакують і Європу. Наша присутність свідчить про силу стратегічних партнерств", – зазначив Макрон.

Макрон також підтвердив підтримку Францією Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Йорданії, Саудівської Аравії та Іраку, які зазнали дестабілізації та нападів.

За інформацією Єлисейського палацу, візит президента Франції на острів має на меті продемонструвати солідарність Франції з Кіпром. Упродовж дня Макрон відвідає авіаносець "Шарль де Голль" та зустрінеться з моряками, що служать у військово-морському оперативному з’єднанні.