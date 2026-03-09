Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

Франція готує "суто оборонну місію" для забезпечення свободи судноплавства, – Макрон

Місія передбачає поступове відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Франція готує "суто оборонну місію" для забезпечення свободи судноплавства, – Макрон
Макрон виступає в окулярах через травму ока, Париж, 16 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Франція розгорне у регіоні від Східного Середземномор’я до протоки Ормуз вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль" для забезпечення свободи судноплавства та деескалації ситуації. 

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час візиту на Кіпр, пише Укрінформ.

За словами Макрона, така мобілізація є безпрецедентною і передбачає суто оборонну місію: супровід контейнеровозів і танкерів, а також поступове відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку, що критично важливо для міжнародної торгівлі та транспортування газу й нафти.

Президент Франції наголосив, що удари іранських безпілотників по авіабазах на Кіпрі він розцінює як атаку на Європу. "Коли атакують Кіпр, атакують і Європу. Наша присутність свідчить про силу стратегічних партнерств", – зазначив Макрон.

Макрон також підтвердив підтримку Францією Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Йорданії, Саудівської Аравії та Іраку, які зазнали дестабілізації та нападів.

За інформацією Єлисейського палацу, візит президента Франції на острів має на меті продемонструвати солідарність Франції з Кіпром. Упродовж дня Макрон відвідає авіаносець "Шарль де Голль" та зустрінеться з моряками, що служать у військово-морському оперативному з’єднанні.

  • Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди найближчими днями направлять військово-морські сили для захисту Кіпру. Про це в четвер заявив у парламенті міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. 
  • Нещодавно видання Politico повідомило, що США готуються воювати проти Ірану ще щонайменше 100 днів, але вірогідніше – до вересня. Раніше президент США говорив, що операція може тривати близько чотирьох тижнів.
﻿
