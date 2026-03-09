У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Ціни на вугілля підскочили через війну на Близькому Сході

Ф’ючерси на вугілля Newcastle у понеділок зросли на 9,3% до 150 доларів за тонну.

Ціни на вугілля підскочили через війну на Близькому Сході
Вугілля. Ілюстративне фото
Фото: reform.energy

Ціни на вугілля піднялися до найвищого рівня з листопада 2024 року, оскільки триваючі військові удари на Близькому Сході змушують країни по всьому світу розглядати можливість відмови від нафти й газу, постачання яких зосереджене в цьому регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Ф’ючерси на вугілля Newcastle, ключовий азійський еталон, у понеділок зросли на 9,3% до 150 доларів за тонну.Зростання відбулося на тлі різкого стрибка цін на нафту, які наблизилися до 120 доларів за барель, після того як виробники з країн Перської затоки скоротили видобуток.

Минулого тижня атака іранського дрона змусила Катар зупинити найбільший у світі експортний термінал скрапленого природного газу (LNG), який забезпечує близько 20% світових поставок.

Це змусило покупців шукати альтернативні джерела енергії. Деякі імпортери, зокрема Тайвань, розглядають можливість збільшити використання вугільних електростанцій, якщо перебої з постачанням газу затягнуться.

Ціни на газ також різко зросли: європейський природний газ у понеділок подорожчав до 30%, а спотові ціни на газ в Азії за останній тиждень подвоїлися і залишаються на високому рівні.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies