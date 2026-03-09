Ціни на вугілля підскочили через війну на Близькому Сході

Ціни на вугілля піднялися до найвищого рівня з листопада 2024 року, оскільки триваючі військові удари на Близькому Сході змушують країни по всьому світу розглядати можливість відмови від нафти й газу, постачання яких зосереджене в цьому регіоні.
Ф’ючерси на вугілля Newcastle, ключовий азійський еталон, у понеділок зросли на 9,3% до 150 доларів за тонну.Зростання відбулося на тлі різкого стрибка цін на нафту, які наблизилися до 120 доларів за барель, після того як виробники з країн Перської затоки скоротили видобуток.
Минулого тижня атака іранського дрона змусила Катар зупинити найбільший у світі експортний термінал скрапленого природного газу (LNG), який забезпечує близько 20% світових поставок.
Це змусило покупців шукати альтернативні джерела енергії. Деякі імпортери, зокрема Тайвань, розглядають можливість збільшити використання вугільних електростанцій, якщо перебої з постачанням газу затягнуться.
Ціни на газ також різко зросли: європейський природний газ у понеділок подорожчав до 30%, а спотові ціни на газ в Азії за останній тиждень подвоїлися і залишаються на високому рівні.
- Світові ціни на нафту зросли до 120 доларів за барель. Більша частина великих виробників на Близькому Сході скоротила видобуток, Ормузька протока залишалася практично закритою, а США погрожували поглибити конфлікт.
- Міністри фінансів країн G7 сьогодні обговорять можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати стрибок цін.