Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Пожежа поблизу вокзалу Глазго у Великій Британії спричинила перебої в русі поїздів

Також частково обвалилася історична будівля. 

Пожежа поблизу вокзалу Глазго у Великій Британії спричинила перебої в русі поїздів
Рятувальники у Глазго, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Велика пожежа поблизу одного з найзавантаженіших залізничних вокзалів Великої Британії охопила історичну будівлю в Глазго, Шотландія. Це призвело до її часткового обвалення. Через це також затримуються потяги. Будівля Юніон-Корнер, яка датується 1851 роком, з'єднана з Центральним вокзалом.

Про це повідомляють ВВС, CNN та Reuters

Десятки залізничних рейсів скасовано, а Національна залізниця заявила, що залізнична станція буде закрита до подальшого повідомлення. Перебої очікуються до кінця понеділка.

Раніше BBC повідомляла, що пожежа почалася у вейп-шопі о 15:45 на Юніон-стріт у неділю вдень, а будівля вікторіанської епохи, що внесена до списку архітектурних пам'яток категорії B, обвалилася через кілька годин, коли поширилося полум'я.

На місце події направили десятки пожежників близько 16:00 у неділю, після того як вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової комерційної будівлі. Шотландська пожежно-рятувальна служба повідомила, що на піку операції до гасіння було залучено 18 пожежних машин і спеціальні підрозділи, включно з трьома автомобілями з висотними підйомниками. 

Вокзал Глазго-Сентрал має регулярне залізничне сполучення по всій Великій Британії, включно з прямими маршрутами до Единбурга та Лондона. Наразі станцію закрито, а рух поїздів серйозно порушено, повідомляє британська служба National Rail.

За даними Network Rail, вокзал був збудований у 1873 році. Спочатку Глазго-Сентрал відкрився з вісьмома платформами. Це було частиною масштабних зусиль для обслуговування швидко зростаючого населення Глазго, яке збільшувалося через індустріалізацію, зокрема завдяки розвитку суднобудівної промисловості на річці Клайд.

﻿
