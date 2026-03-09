Пожежа поблизу вокзалу Глазго у Великій Британії спричинила перебої в русі поїздів

Велика пожежа поблизу одного з найзавантаженіших залізничних вокзалів Великої Британії охопила історичну будівлю в Глазго, Шотландія. Це призвело до її часткового обвалення. Через це також затримуються потяги. Будівля Юніон-Корнер, яка датується 1851 роком, з'єднана з Центральним вокзалом.

Про це повідомляють ВВС, CNN та Reuters.

Десятки залізничних рейсів скасовано, а Національна залізниця заявила, що залізнична станція буде закрита до подальшого повідомлення. Перебої очікуються до кінця понеділка.

Раніше BBC повідомляла, що пожежа почалася у вейп-шопі о 15:45 на Юніон-стріт у неділю вдень, а будівля вікторіанської епохи, що внесена до списку архітектурних пам'яток категорії B, обвалилася через кілька годин, коли поширилося полум'я.

На місце події направили десятки пожежників близько 16:00 у неділю, після того як вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової комерційної будівлі. Шотландська пожежно-рятувальна служба повідомила, що на піку операції до гасіння було залучено 18 пожежних машин і спеціальні підрозділи, включно з трьома автомобілями з висотними підйомниками.

Вокзал Глазго-Сентрал має регулярне залізничне сполучення по всій Великій Британії, включно з прямими маршрутами до Единбурга та Лондона. Наразі станцію закрито, а рух поїздів серйозно порушено, повідомляє британська служба National Rail.

За даними Network Rail, вокзал був збудований у 1873 році. Спочатку Глазго-Сентрал відкрився з вісьмома платформами. Це було частиною масштабних зусиль для обслуговування швидко зростаючого населення Глазго, яке збільшувалося через індустріалізацію, зокрема завдяки розвитку суднобудівної промисловості на річці Клайд.