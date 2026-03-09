Поліція заявила, що вибух біля посольства США в Осло міг бути актом тероризму

Норвезька поліція заявила, що нічний вибух біля посольства США в Осло міг бути актом тероризму, повідомляє BBC.

Посольство в столиці Норвегії зазнало незначних пошкоджень після вибуху вранці в неділю, але ніхто не постраждав.

“Одна з гіпотез полягає в тому, що це акт тероризму, але ми не повністю впевнені в цьому”, – заявив норвезькому громадському мовнику NRK Фроде Ларсен, керівник спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції.

Норвезька влада заявляє, що вони контактують з американськими дипломатами, і зараз триває розслідування інциденту.Майкл Деллемір, який очолює поліцейську операцію, повідомив NRK, що вибух стався біля входу до будівлі.

За його словами, поліцейські провели обшуки в районі навколо посольства в районі Моргедалсвеген в Осло, приблизно за 7 км від центру міста. Поліція також звернулася з проханням надати інформацію до всіх, хто міг бачити або чути щось про інцидент.

У поліції Осло раніше зазначали, що наразі "занадто рано" пов’язувати інцидент із ескалацією конфлікту між США та Іраном.