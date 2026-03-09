Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Поліція заявила, що вибух біля посольства США в Осло міг бути актом тероризму

Норвезька влада контактує з американськими дипломатами.

Поліція заявила, що вибух біля посольства США в Осло міг бути актом тероризму
Вибух стався біля входу до будівлі американського посольства
Фото: EPA/UPG

Норвезька поліція заявила, що нічний вибух біля посольства США в Осло міг бути актом тероризму, повідомляє BBC.

Посольство в столиці Норвегії зазнало незначних пошкоджень після вибуху вранці в неділю, але ніхто не постраждав.

“Одна з гіпотез полягає в тому, що це акт тероризму, але ми не повністю впевнені в цьому”, – заявив норвезькому громадському мовнику NRK Фроде Ларсен, керівник спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції.

Норвезька влада заявляє, що вони контактують з американськими дипломатами, і зараз триває розслідування інциденту.Майкл Деллемір, який очолює поліцейську операцію, повідомив NRK, що вибух стався біля входу до будівлі. 

За його словами, поліцейські провели обшуки в районі навколо посольства в районі Моргедалсвеген в Осло, приблизно за 7 км від центру міста. Поліція також звернулася з проханням надати інформацію до всіх, хто міг бачити або чути щось про інцидент.

У поліції Осло раніше зазначали, що наразі "занадто рано" пов’язувати інцидент із ескалацією конфлікту між США та Іраном

﻿
