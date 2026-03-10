Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Ілон Маск назвав Росію головним спонсором маніпуляцій в мережі X

За рік було заблоковано 800 мільйонів облікових записів, причетних до порушень правил платформи.

Ілон Маск назвав Росію головним спонсором маніпуляцій в мережі X
Фото: EPA/UPG

Компанія X Ілона Маска, яка володіє однойменною соціальною мережею, прозвітувала про 800 мільйонів заблокованих акаунтів за рік у боротьбі з масштабними спробами маніпулювати контентом на платформі.

Як пише The Guardian, країною, відповідальною за найбільшу кількість спроб порушити правила мережі і просувати фейкові повідомлення, очікувано стала Росія. Далі йдуть Іран та Китай. 

Метою росіян при створенні десятків мільйонів ботів було втручання в американські вибори. Під час президентської кампанії 2024 року вони просували "специфічні наративи".

В X переконані, що після чистки облікових записів на платформі залишилися лише справжні користувачі. За статистикою, щомісяця короткі повідомлення створюють та читають близько 350 мільйонів людей. 

﻿
