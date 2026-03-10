Трамп: Війна майже завершена

Президент США вважає, що бойові дії в Ірані скоро припиняться, і розглядає питання контролю над Ормузькою протокою.

В телефонному інтерв'ю агенції CBS News президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що війна з Іраном "дуже близька до завершення".

Республіканець пояснив, що у Ірану не залишилося флоту, їхній зв'язок порушено, а повітряні сили знищено. Ракети роззосереджені по території країни, а дрони підривають, зокрема прямо на фабриках, де їх виробляють. Трамп вважає, що у військовому сенсі "в них нічого не залишилося".

Глава держави додав, що у нього немає якого-небудь послання до нового верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, а керувати країною буде "хтось інший".

Трамп також пригрозив, щоб Тегеран "не думав зробити щось дуже погане", інакше "це буде кінець Ірану, і ви більше ніколи не почуєте цю назву". У Білому домі думають над тим, щоб взяти під контроль Ормузьку протоку, яка є критично важливою для судноплавства і зокрема нафтоперевезень.

За дві години після цих слів Трампа в етері світові ціни на нафту впали в середньому на 10%.