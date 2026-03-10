Суд визнав незаконним указ Трампа про розпуск "Голосу Америки"

На розгляд справи за позовом організації "Репортери без кордонів" пішов цілий рік.

Федеральний суд США визнав рішення Дональда Трампа суттєво скоротити фінансування та фактично звільнити увесь штат "Голосу Америки" неконституційним.

За повідомленням організації "Репортери без кордонів", діяльність призначеної президентом США керівниці Агентства з глобальних медіа USAGM Карі Лейк, яка за наказом глави держави скоротила 532 робочих місця у "Голосі Америки" та інших мовниках на закордонну авдиторію, містила явні ознаки порушення законодавства.

Попри спроби Трампа знищити медіа, воно фактично продовжувало працювати після того, як суд через кілька днів після указу Білого дому заблокував його дію на час розгляду справи. Проте мовлення здійснювалося в обмеженому режимі, а співробітникам нав'язували потребу висвітлювати події за участі президента, втручаючись у редакційну політику.