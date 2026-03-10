Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Суд визнав незаконним указ Трампа про розпуск "Голосу Америки"

На розгляд справи за позовом організації "Репортери без кордонів" пішов цілий рік.

Голос Америки
Фото: Остап Яриш / Фейсбук

Федеральний суд США визнав рішення Дональда Трампа суттєво скоротити фінансування та фактично звільнити увесь штат "Голосу Америки" неконституційним.

За повідомленням організації "Репортери без кордонів", діяльність призначеної президентом США керівниці Агентства з глобальних медіа USAGM Карі Лейк, яка за наказом глави держави скоротила 532 робочих місця у "Голосі Америки" та інших мовниках на закордонну авдиторію, містила явні ознаки порушення законодавства.

Попри спроби Трампа знищити медіа, воно фактично продовжувало працювати після того, як суд через кілька днів після указу Білого дому заблокував його дію на час розгляду справи. Проте мовлення здійснювалося в обмеженому режимі, а співробітникам нав'язували потребу висвітлювати події за участі президента, втручаючись у редакційну політику.

