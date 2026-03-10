Ціни на нафту знизилися після найбільшого за 4 роки росту, але все ще не досягнули попереднього рівня

Через день після найбільшого за чотири роки стрибка цін на нафту вони знизилися, але все ще не досягнули рівня, який був до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Станом на ранок вони складали менше $100 за барель, пише CNN.

Ціна на нафту марки Brent впала на 6,1% – до 92,90 долара за барель. Навіть після зниження у вівторок цьогорічне зростання ціни перевищує 50 %, пише Bloomberg.

До початку війни з Іраном вартість становила 60-70 доларів за барель. Президент США Дональд Трамп у коментарях пресі 9 березня заявив, що війна зрештою приведе до зниження цін на нафту в довгостроковій перспективі.

Він сказав, що Ормузька протока – важливий для нафтопостачання шлях – буде "безпечним". Трамп переконаний, що викликана бойовими діями криза більше вплине на ціни на нафту для інших країн, ніж для Сполучених Штатів.

Американський лідер за один день висловив різні оцінки можливої тривалості операції проти Ірану. Журналістам він сказав, що вона "досить завершена" і може вийти на шлях закінчення, а республіканським законодавцям заявив, що "ми ще не виграли достатньо".