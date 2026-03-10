Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ціни на нафту знизилися після найбільшого за 4 роки росту, але все ще не досягнули попереднього рівня

Brent знизилася на 6,1 % від учора. 

Ціни на нафту знизилися після найбільшого за 4 роки росту, але все ще не досягнули попереднього рівня
Фото: EPA/UPG

Через день після найбільшого за чотири роки стрибка цін на нафту вони знизилися, але все ще не досягнули рівня, який був до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Станом на ранок вони складали менше $100 за барель, пише CNN

Ціна на нафту марки Brent впала на 6,1% – до 92,90 долара за барель. Навіть після зниження у вівторок цьогорічне зростання ціни перевищує 50 %, пише Bloomberg. 

До початку війни з Іраном вартість становила 60-70 доларів за барель. Президент США Дональд Трамп у коментарях пресі 9 березня заявив, що війна зрештою приведе до зниження цін на нафту в довгостроковій перспективі.

Він сказав, що Ормузька протока – важливий для нафтопостачання шлях – буде "безпечним". Трамп переконаний, що викликана бойовими діями криза більше вплине на ціни на нафту для інших країн, ніж для Сполучених Штатів. 

Американський лідер за один день висловив різні оцінки можливої тривалості операції проти Ірану. Журналістам він сказав, що вона "досить завершена" і може вийти на шлях закінчення, а республіканським законодавцям заявив, що "ми ще не виграли достатньо". 

  • Світове зростання цін на нафту призвело до здорожчання палива на АЗС і в Україні. Для стабілізації ситуації уряд домовився з державною Укрнафтою про продаж пального з мінімальною націнкою на період кризи. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies