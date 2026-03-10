Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Британські депутати не підтримали заборону соцмереж для підлітків

Натомість підтримали надання уряду гнучкіших повноважень для регулювання онлайн-платформ.

Британські депутати не підтримали заборону соцмереж для підлітків
Жінка з телефоном на фоні екрану із позначками соціальних мереж, Стамбул, Туреччина, 14 жовтня 2022 р,
Фото: EPA/UPG

Британські депутати відхилили пропозицію запровадити заборону на використання соціальних мереж для дітей до 16 років, подібну до тієї, що нещодавно ввели в Австралії, натомість підтримавши надання уряду гнучкіших повноважень для регулювання онлайн-платформ.

Про це пише ВВС

Заборону на використання таких платформ, як ТікТок, Інстаграм і Снепчат у Австралії запровадили наприкінці минулого року. Вона стала першою країною у світі, яка ввела подібне обмеження. У січні аналогічні пропозиції підтримали й члени Палати лордів Великої Британії.

Її прихильники, серед яких актор Г’ю Грант, вважають, що такий крок допоможе захистити дітей від шкідливого контенту. Водночас критики, зокрема благодійна організація NSPCC, попереджають, що повна заборона може відштовхнути підлітків у менш контрольовані частини інтернету. 

Міністерка освіти Олівія Бейлі закликала депутатів відхилити пропозицію і підтримати альтернативний підхід, який передбачає ширші регуляторні можливості для уряду. Зокрема, план дозволить міністерці науки Ліз Кендалл обмежувати або забороняти доступ до соцмереж для дітей певного віку, а також регулювати використання чат-ботів і окремих функцій платформ. Серед можливих заходів також розглядається вимкнення функцій, що викликають залежність, таких як автоматичне відтворення відео, та встановлення мінімального віку користування соцмережами. Крім того, влада може обмежити використання дітьми VPN та змінити вік цифрової згоди у країні. 

У результаті голосування депутати 307 голосами проти 173 відхилили пропозицію Палати лордів щодо повної заборони. Водночас понад сто депутатів від Лейбористської партії утрималися під час голосування. Деякі з них заявили, що соціальні мережі можуть завдавати значної шкоди дітям і потребують жорсткішого контролю. 

Представники Ліберальних демократів розкритикували уряд, заявивши, що відмова від чіткої заборони є недостатньою і що сім’ям потрібні конкретні гарантії безпеки дітей в інтернеті.

