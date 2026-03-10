Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

CNN: Іран планує запровадити «збори за безпеку» для танкерів і суден у Перській затоці

Іранське джерело повідомило телеканалу, що Ормузька протока «закрита», попри заяви Трампа.

CNN: Іран планує запровадити «збори за безпеку» для танкерів і суден у Перській затоці
Ормузька протока
Фото: Вікі

Іран завершує підготовку плану щодо запровадження так званих «зборів за безпеку» в Перській затоці для нафтових танкерів і торговельних суден, які належать країнам — союзникам США. Про це CNN повідомило іранське джерело, обізнане зі стратегією керівництва країни.

Джерело також наполягло, що Ормузька протока «закрита», навіть попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що вона залишається відкритою.

«Ми тримаємо у своїх руках гвинт, який визначає світову ціну на нафту, і США ще довго доведеться чекати на наші дії для контролю за цінами. Енергетичні ціни стали нестабільними, і ми продовжимо боротьбу, доки Трамп не оголосить про поразку», — заявило джерело.

Нещодавно Іран заперечив можливість переговорів зі США у відповідь на обіцянки Трампа швидко закінчити війну. Країна заявила про готовність продовжувати ракетні удари.

﻿
