Туреччина розгортає Patriot для посилення ППО на тлі війни з Іраном

На південному сході Туреччини поблизу радіолокаційної бази НАТО розгорнули американську систему протиповітряної оборони Patriot – через ракетні загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Систему розгортають у провінції Малатья, де розташована радарна база НАТО "Кюреджик". Цей об'єкт надає критично важливі дані для Альянсу. Минулого тижня база допомогла ідентифікувати дві іранські балістичні ракети, що летіли в бік Туреччини.

Іран заявив, що не перебуває у стані війни з країнами регіону, і заперечує, що прямо націлювався на свого сусіда Туреччину. Анкара застерегла Тегеран від подальших ракетних запусків у його бік, і президенти двох країн обговорили це питання в понеділок.

"На додаток до заходів, які ми вживаємо на національному рівні, НАТО посилило заходи протиповітряної та протиракетної оборони. У цих рамках одна система Patriot розгортається в Малатьї для захисту нашого повітряного простору", – заявили у турецькому міністерстві оборони.

У відомстві додали, що Туреччина продовжуватиме оцінювати регіональні події та співпрацюватиме з союзниками у НАТО.

Туреччина, яка є лідером світової оборонної промисловості та має другу за величиною армію в альянсі, не має власної повноцінної протиповітряної оборони, попри розробки у цій сфері. Країна покладалася на протиповітряну оборону НАТО, розміщену у Східному Середземномор'ї, під час обох ракетних інцидентів минулого тижня.

Наразі в Туреччині у межах оборони військового Альянсу розгорнуто одну систему Patriot з Іспанії.