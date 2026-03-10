Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Туреччина розгортає Patriot для посилення ППО на тлі війни з Іраном

Систему розгортають у провінції Малатья, де розташована радарна база НАТО "Кюреджик". 

Туреччина розгортає Patriot для посилення ППО на тлі війни з Іраном
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

На південному сході Туреччини поблизу радіолокаційної бази НАТО розгорнули американську систему протиповітряної оборони Patriot – через ракетні загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Систему розгортають у провінції Малатья, де розташована радарна база НАТО "Кюреджик". Цей об'єкт надає критично важливі дані для Альянсу. Минулого тижня база допомогла ідентифікувати дві іранські балістичні ракети, що летіли в бік Туреччини.

Іран заявив, що не перебуває у стані війни з країнами регіону, і заперечує, що прямо націлювався на свого сусіда Туреччину. Анкара застерегла Тегеран від подальших ракетних запусків у його бік, і президенти двох країн обговорили це питання в понеділок.

"На додаток до заходів, які ми вживаємо на національному рівні, НАТО посилило заходи протиповітряної та протиракетної оборони. У цих рамках одна система Patriot розгортається в Малатьї для захисту нашого повітряного простору", – заявили у турецькому міністерстві оборони.

У відомстві додали, що Туреччина продовжуватиме оцінювати регіональні події та співпрацюватиме з союзниками у НАТО.

Туреччина, яка є лідером світової оборонної промисловості та має другу за величиною армію в альянсі, не має власної повноцінної протиповітряної оборони, попри розробки у цій сфері. Країна покладалася на протиповітряну оборону НАТО, розміщену у Східному Середземномор'ї, під час обох ракетних інцидентів минулого тижня.

Наразі в Туреччині у межах оборони військового Альянсу розгорнуто одну систему Patriot з Іспанії.

