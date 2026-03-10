Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Держустанови Таїланду переходять на дистанційну роботу для економії пального

Кабінет міністрів також закликав урядовців наразі призупинити необов'язкові поїздки за кордон.

Держустанови Таїланду переходять на дистанційну роботу для економії пального
Фото: EPA/UPG

Уряд Таїланду вимагатиме від більшості державних установ негайно запровадити повний перехід на роботу з дому у межах надзвичайних заходів щодо обмеження попиту на енергоносії.

Про це пише Bloomberg.

Рішення, схвалене урядом сьогодні, спрямоване на скорочення споживання енергії на тлі підвищених ризиків постачання. Вимоги поширюється на всіх державних службовців, чиї посади не пов'язані безпосередньо з державними послугами.

Кабінет міністрів також закликав урядовців наразі призупинити необов'язкові поїздки за кордон, дозволивши лише важливі міжнародні зустрічі.

Таїланд, який значною мірою залежить від імпорту сирої нафти, особливо з Близького Сходу, наразі споживає близько 124 мільйонів літрів очищеної нафти на день. Станом на 5 березня країна мала приблизно 8 мільярдів літрів запасів нафти, чого достатньо, щоб покрити приблизно два місяці попиту без нових поставок.

Міністерство енергетики запропонувало додаткові заходи щодо скорочення споживання енергії, включно зі встановленням температури кондиціонування повітря на рівні від 26 до 27 градусів та заохочення до носіння одягу з короткими рукавами під час піку спекотного сезону в Таїланді.

Наразі уряд прагне добровільної співпраці з приватним сектором і звернувся до Департаменту зв'язків з громадськістю з проханням розпочати телевізійні, радіо- та соціальні кампанії для пропаганди енергозбереження.

﻿
