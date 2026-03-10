Spiegel: Іран завдав ракетного удару по німецькому польовому табору в Йорданії

Також була уражена німецька частина йорданської авіабази у місті Аль-Азрак. Наразі незрозуміло, чи в базу влучили самі ракети, чи їхні уламки.

Німецький польовий табір у йорданському Аль-Азраку в ніч на понеділок зазнав атаки балістичних ракет з Ірану. Про це 10 березня повідомило німецьке видання Spiegel.

За даними видання, під удар потрапила й німецька частина йорданської авіабази, де також розміщені сили ВПС США. Повідомляється, що під час удару було пошкоджено будівлю, де розміщувалося житло німецького контингенту.

Оскільки під час атаки німецькі військовослужбовці перебували в укриттях, постраждалих немає. Поки що не зрозуміло, чи ракети безпосередньо влучили в базу, чи на територію впали уламки ракет, перехоплених системами протиповітряної оборони.

Бундесвер уже кілька років постійно дислокується в Аль-Азраку. Звідти німецькі ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході Бундесвер заздалегідь скоротив персонал на базі. Раніше там перебувала невелика тризначна кількість військових.

Оскільки американські сили забезпечують протиповітряну оборону табору, Аль-Азрак раніше вважався відносно безпечним. Наразі Бундесвер має на базі два транспортні літаки A400M, які перебувають у готовності, щоб швидко відреагувати у разі евакуаційної операції.

Якими є масштаби пошкоджень від удару, станом на понеділок поки невідомо. Представник Оперативного командування підтвердив виданню, що вночі справді була атака. Подію наразі розслідують.