Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСвіт

WSJ: Трамп не виключає ліквідації Моджтаба Хаменеї, якщо він не піде на поступки США

Ізраїль, ймовірно, може провести операцію з ліквідації Хаменеї.

WSJ: Трамп не виключає ліквідації Моджтаба Хаменеї, якщо він не піде на поступки США
Моджтаба Хаменеї
Фото: euronews.com

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, якщо той відмовиться виконувати вимоги Вашингтона — зокрема припинити ядерну програму Ірану, повідомили чинні та колишні американські чиновники виданню The Wall Street Journal

У Білому домі від коментарів відмовилися. Однак у понеділок Трамп заявив виданню New York Post, що він «незадоволений» тим, що Хаменеї обрали новим лідером Ірану, після того як раніше називав його «неприйнятним». Минулого тижня у соцмережах Трамп написав, що хоче мати вплив на вибір «великого і прийнятного» правителя Ірану після його «безумовної капітуляції».

«Я не проходжу через усе це, щоб у підсумку отримати ще одного Хаменеї», — сказав Трамп у коментарі журналу Time минулого тижня.

За словами нинішнього та колишнього американських чиновників, Ізраїль, ймовірно, може провести операцію з ліквідації Хаменеї, якого призначили верховним лідером у неділю. Вони зазначили, що саме Ізраїль відіграє провідну роль у націлюванні на іранських керівників. На запитання телеканалу CNN, чи є Хаменеї ціллю для Ізраїлю, міністр закордонних справ відповів: «Вам доведеться почекати і побачити».

У Вашингтоні молодшого Хаменеї вважають жорстким наступником свого батька. За оцінками американських чиновників, малоймовірно, що він відмовиться від прагнення Ірану отримати ядерну зброю або погодиться на переговори про завершення конфлікту на умовах, вигідних США.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies