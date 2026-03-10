WSJ: Трамп не виключає ліквідації Моджтаба Хаменеї, якщо він не піде на поступки США

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, якщо той відмовиться виконувати вимоги Вашингтона — зокрема припинити ядерну програму Ірану, повідомили чинні та колишні американські чиновники виданню The Wall Street Journal.

У Білому домі від коментарів відмовилися. Однак у понеділок Трамп заявив виданню New York Post, що він «незадоволений» тим, що Хаменеї обрали новим лідером Ірану, після того як раніше називав його «неприйнятним». Минулого тижня у соцмережах Трамп написав, що хоче мати вплив на вибір «великого і прийнятного» правителя Ірану після його «безумовної капітуляції».

«Я не проходжу через усе це, щоб у підсумку отримати ще одного Хаменеї», — сказав Трамп у коментарі журналу Time минулого тижня.

За словами нинішнього та колишнього американських чиновників, Ізраїль, ймовірно, може провести операцію з ліквідації Хаменеї, якого призначили верховним лідером у неділю. Вони зазначили, що саме Ізраїль відіграє провідну роль у націлюванні на іранських керівників. На запитання телеканалу CNN, чи є Хаменеї ціллю для Ізраїлю, міністр закордонних справ відповів: «Вам доведеться почекати і побачити».

У Вашингтоні молодшого Хаменеї вважають жорстким наступником свого батька. За оцінками американських чиновників, малоймовірно, що він відмовиться від прагнення Ірану отримати ядерну зброю або погодиться на переговори про завершення конфлікту на умовах, вигідних США.