Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Кіпрі затримали імовірного члена ХАМАСу у справі про закупівлю зброї

Цю людину розшукувала Німеччина. 

На Кіпрі затримали імовірного члена ХАМАСу у справі про закупівлю зброї
Прапор Кіпру

На Кіпрі затримали підозрюваного члена палестинського угруповання ХАМАС, якого розшукувала Німеччина за підозрою у закупівлі зброї та боєприпасів для можливих атак на ізраїльські або єврейські об’єкти. 

Як пише Reuters, про це у вівторок повідомила федеральна прокуратура Німеччини.

Підозрюваного, уродженця Лівану, ідентифікували як Камеля М. Його затримали 6 березня в аеропорту Ларнаки на Кіпрі, коли він прибув рейсом із Лівану.

Прокуратура повідомила, що чоловіка розшукують у зв’язку з транспортуванням 300 бойових набоїв. Однак не уточнюють, звідки саме походили ці боєприпаси та куди їх планували доставити.

За словами прокурорів, операція з постачання боєприпасів могла бути підготовчим етапом до смертельних атак ХАМАС на ізраїльські або єврейські установи в Німеччині та інших країнах Європи. Правоохоронці також провели обшук у квартирі підозрюваного в Берліні.

Після екстрадиції Камеля М. до Німеччини суддя вирішить питання про його попереднє ув’язнення.

Атаки проти євреїв та єврейських об’єктів у світі значно почастішали після війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, яка почалася після нападів бойовиків на Ізраїль у 2023 році.

  • Минулого року в Італії затримали сімох членів організацій допомоги палестинцям у Смузі Гази, які підозрюються у фінансуванні військового крила угруповання ХАМАС під прикриттям благодійності.
﻿
