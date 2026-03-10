На Кіпрі затримали імовірного члена ХАМАСу у справі про закупівлю зброї

На Кіпрі затримали підозрюваного члена палестинського угруповання ХАМАС, якого розшукувала Німеччина за підозрою у закупівлі зброї та боєприпасів для можливих атак на ізраїльські або єврейські об’єкти.

Як пише Reuters, про це у вівторок повідомила федеральна прокуратура Німеччини.

Підозрюваного, уродженця Лівану, ідентифікували як Камеля М. Його затримали 6 березня в аеропорту Ларнаки на Кіпрі, коли він прибув рейсом із Лівану.

Прокуратура повідомила, що чоловіка розшукують у зв’язку з транспортуванням 300 бойових набоїв. Однак не уточнюють, звідки саме походили ці боєприпаси та куди їх планували доставити.

За словами прокурорів, операція з постачання боєприпасів могла бути підготовчим етапом до смертельних атак ХАМАС на ізраїльські або єврейські установи в Німеччині та інших країнах Європи. Правоохоронці також провели обшук у квартирі підозрюваного в Берліні.

Після екстрадиції Камеля М. до Німеччини суддя вирішить питання про його попереднє ув’язнення.

Атаки проти євреїв та єврейських об’єктів у світі значно почастішали після війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, яка почалася після нападів бойовиків на Ізраїль у 2023 році.