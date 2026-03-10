Парламент Угорщини ухвалив резолюцію "про відхилення членства України в ЄС"

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що "відхиляє членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс".
Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.
У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту. Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.
Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС вже надав 193,3 мільярда євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики.
Згідно з резолюцією, потенційна частка фінансування України у наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, що може бути зроблено за рахунок фондів призначених для сільського господарства держав-членів блоку.
Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.
- Євросоюз розглядає низку варіантів щодо включення членства України до майбутньої мирної угоди. Серед варіантів – надання Києву захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав члена блоку.