ГоловнаСвіт

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію "про відхилення членства України в ЄС"

Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію "про відхилення членства України в ЄС"
Парламент Угорщини
Фото: x.com/zoltanspox

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що "відхиляє членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс".

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту. Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.

Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС вже надав 193,3 мільярда євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики. 

Згідно з резолюцією, потенційна частка фінансування України у наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, що може бути зроблено за рахунок фондів призначених для сільського господарства держав-членів блоку.

Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.

﻿
